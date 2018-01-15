قائد القوات الأمريكية في أفغانستان: طالبان امتنعت عن التفاوض لأنها واثقة من النصر

قال الجنرال جون نيكولسون قائد القوات الأمريكية وقوات حلف الناتو في أفغانستان إن حركة طالبان لا تجلس إلى طاولة المفاوضات لأنها واثقة في انتصارها.

وفي حوار مع شبكة تلفزيون" CBS" بث أمس، أجاب نيكولسون عن سؤال بشأن امتناع "طالبان" عن التفاوض طيلة هذه السنين على الرغم من الدعوات المتكررة، بالقول إن ذلك يرجع إلى أنهم "يعتقدون أنهم يستطيعون الانتصار، ولأنهم يفترضون أننا فقدنا إرادة النصر، ولأنه منذ 2009، أعلنا ليس فقط إرسال قوات إضافية بل وموعد سحب القوات. إذا حدد عدوك تاريخ خروجه، فلماذا التفاوض إذن؟".

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الجنرال الأمريكي رأى أن مسلحي "طالبان" أمامهم القليل من الخيارات "ويمكنهم إما تسليم أسلحتهم والعودة إلى المجتمع ويصبحون جزءا من مستقبل أفغانستان، وأن يكون لهم ولأبنائهم حياة أفضل أو الموت".

وتقاتل الولايات المتحدة في أفغانستان منذ أكتوبر/تشرين الأول 2001، ما ترتب عليه، بحسب تقديرات البنتاغون، إنفاق 680 مليار دولار، فيما قتل خلال 16 عاما 2035 عسكريا أمريكيا، وأصيب أكثر من 20 ألفا آخرين.

المصدر: تاس

محمد الطاهر