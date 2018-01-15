الرئيس الأفغاني: جيشنا لن يصمد أكثر من 6 أشهر دون دعم واشنطن!

كشف الرئيس الأفغاني أشرف غني، أنه من دون الدعم المالي الأمريكي، فإن البلاد لن تستطيع الاحتفاظ بجيشها لمدة 6 أشهر، ومع ذلك قال إن الحرب في أفغانستان ربما تستمر لأجيال.

إقرأ المزيد

وقال غني لقناة "سي بي أس" التلفزيونية : " لن نكون قادرين على تأمين المستلزمات لجيشنا لمدة ستة اشهر من دون الدعم الأمريكي والقدرات الأمريكية".

وقال الرئيس الأفغاني ردا على سؤال توضيحي للصحفيين "نعم لن نكون قادرين على الاحتفاظ بجيشنا، لأننا لا نملك المال"، مؤكدا أنه من دون مساعدة الولايات المتحدة، لا يمكن للجيش الأفغاني إن يستمر لمدة ستة اشهر.

وعلى الرغم من ذلك، قال غني في الوقت ذاته، إن أفغانستان "لا تحتاج إلى بلدان أخرى".

وكشف الرئيس الأفغاني أن هناك مقاتلين من 21 جماعة إرهابية دولية في البلاد.

ولاحظت القناة التلفزيونية، أنه في عام 2017، كانت هناك فترة أصيب خلالها أكثر من 4000 عنصر من الشرطة والجيش الأفغانيين، خلال 4 أشهر فقط، وقتل 2500 شخص.

وقال غني إن هذا الوضع سيستمر حتى يتم ضمان "أمن أفغانستان" دون أي يوضح كيف يمكن أن يتم ذلك.

وختم غني قائلا : "سيستمر ذلك طالما كان ذلك ضروريا (القتال). ربما " لأجيال، إذا لزم الأمر".

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس