إيران تلغي القيود على تلغرام وتبقيها على فيسبوك وتويتر

رفعت السلطات الإيرانية يوم السبت القيود على تطبيق "تلغرام" للتراسل، الذي كانت قد حجبته بهدف احتواء أكبر احتجاجات من نوعها في البلاد منذ عام 2009.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مصادر مطلعة أنه تم إلغاء القيود على تطبيق "تلغرام" وصار بالإمكان استخدامه.

وأغلق تطبيق "تلغرام"، الذي يستخدمه نحو 40 مليونا في إيران، قناة اتهمتها طهران بتشجيع العنف لكنه امتنع عن إغلاق قنوات أخرى مما دفع السلطات الإيرانية لحجب الدخول إليه.

وقال سكان إن إيرانيين كثيرين يستخدمون تطبيق "تلغرام" من خلال شبكات افتراضية وأدوات أخرى للالتفاف على القيود المفروضة على الإنترنت.

لكن مسؤولين قالوا إن مئات الشركات التي تستخدم التطبيق في التسويق تضررت بشدة بفعل القيود على وسائل التواصل الاجتماعي. ونقلت وسائل الإعلام عن الرئيس حسن روحاني قوله إن نحو 100 ألف شخص فقدوا أعمالهم.

وأسفرت الاحتجاجات عم مقتل 22 شخصا على الأقل واعتقال نحو 1000 شخص. ومع انحسار الاحتجاجات رفعت الحكومة الأسبوع الماضي القيود المفروضة على "انستغرام"، أحد مواقع التواصل الاجتماعي، التي استخدمت لحشد المحتجين.

ونظم آلاف من أنصار الحكومة مسيرات ردا على الاحتجاجات التي شكلت أكبر تحد للسلطات الإيرانية منذ الاضطرابات، التي شهدتها البلاد عام 2009 بسبب مزاعم تزوير الانتخابات.

ولا تزال إيران تفرض قيودا على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر".

المصدر: رويترز

نادر همامي