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استجابة لطلب طهران.. "تلغرام" تغلق قناة "تحرض على العنف والتظاهر"

أخبار العالم العربي

استجابة لطلب طهران..
AFP / STR
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استجاب تطبيق "تلغرام" للتراسل الفوري لطلب من الحكومة الإيرانية بإغلاق قناة قيل إنها تحرض المواطنين على العنف والتظاهر.

وأعلن مؤسس "تلغرام" بافيل دوروف في تغريدة منشورة على حسابه في "تويتر" مساء أمن السبت أن إغلاق قناة "آمد نيوز" جاء بسبب مخالفتها مبدأ "عدم الترويج للعنف"، إذ شرعت القناة في تحريض المتابعين لها على استخدام الزجاجات الحارقة ضد الشرطة، 

وأشار دوروف إلى أن هذه هي الحالة الثانية من نوعها منذ أكتوبر/تشرين الأول، مضيفا أنه ثمة حدود لا ينبغي تجاوزها.

وجاءت هذه الخطوة تلبية لدعوة وجهها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي أمس السبت على حسابه في "تويتر"إلى مؤسس "تلغرام".

وشدد الوزير في التغريدة على أن الوقت حان لوضع حد لإثارة الفتنة عبر "تلغرام"، مشيرا إلى أن القناة تحرض المواطنين على استخدام العنف والزجاجات الحارقة والعصيان المسلح والفتنة.

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المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف

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