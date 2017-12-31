استجابة لطلب طهران.. "تلغرام" تغلق قناة "تحرض على العنف والتظاهر"

استجاب تطبيق "تلغرام" للتراسل الفوري لطلب من الحكومة الإيرانية بإغلاق قناة قيل إنها تحرض المواطنين على العنف والتظاهر.

وأعلن مؤسس "تلغرام" بافيل دوروف في تغريدة منشورة على حسابه في "تويتر" مساء أمن السبت أن إغلاق قناة "آمد نيوز" جاء بسبب مخالفتها مبدأ "عدم الترويج للعنف"، إذ شرعت القناة في تحريض المتابعين لها على استخدام الزجاجات الحارقة ضد الشرطة،

A Telegram channel (amadnews) started to instruct their subscribers to use Molotov cocktails against police and got suspended due to our "no calls for violence" rule. Be careful – there are lines one shouldn't cross. Similar case from October – https://t.co/OWQFBLywjr — Pavel Durov (@durov) ٣٠ ديسمبر، ٢٠١٧

وأشار دوروف إلى أن هذه هي الحالة الثانية من نوعها منذ أكتوبر/تشرين الأول، مضيفا أنه ثمة حدود لا ينبغي تجاوزها.

وجاءت هذه الخطوة تلبية لدعوة وجهها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي أمس السبت على حسابه في "تويتر"إلى مؤسس "تلغرام".

@Durov: A Telegram channel is encouraging hateful conduct, use of Molotov cocktails, armed uprising, and social unrest. NOW is the time to stop such encouragements via Telegram. — MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) ٣٠ ديسمبر، ٢٠١٧

وشدد الوزير في التغريدة على أن الوقت حان لوضع حد لإثارة الفتنة عبر "تلغرام"، مشيرا إلى أن القناة تحرض المواطنين على استخدام العنف والزجاجات الحارقة والعصيان المسلح والفتنة.

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وجاء ذلك في وقت تدخل فيه المظاهرات المعارضة التي تشهدها طهران ومدن إيرانية أخرى يومها الرابع، احتجاجا على الغلاء وتنديدا بسياسات الحكومة الداخلية والخارجية، مع ورود أنباء ليلة أمس عن سقوط قتلى بين المتظاهرين.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف