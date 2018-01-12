موسكو تدين مطالب واشنطن بتسجيل "RIA Global" كـ "عميل أجنبي"

قالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن طلب وزارة العدل الأمريكية الموجه إلى شركة "RIA Global LLC" بتسجيل نفسها "عميلا أجنبيا"، يعد هجوما على حرية التعبير.

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ووصفت هذا الإجراء بأنه "غير مقبول بتاتا".

وأضافت: "نعتبر هذه الخطوات ترويجا للعنصرية الواضحة تجاه وسائل إعلامنا وهجوما على حرية التعبير".

وأشارت زاخاروفا إلى أن المطالب المماثلة تتناقض بالكامل مع قواعد القانون الدولي التي تقضي بالدخول المتساوي الحقوق للمعلومات وحرية التعبير.

وكانت وزارة العدل الأمريكية ألزمت شركة "RIA Global LLC" الأمريكية التي يكتب موظفوها أنباء وبرامج إذاعية لوكالة وإذاعة "سبوتنيك" الدولية بتسجيل نفسها "عميلا أجنبيا". وأوضحت واشنطن قرارها هذا بأن ذلك الوضع يجب أن يحصل عليه وفق القانون كل من يقوم بنشاط سياسي باسم دولة أو مؤسسة أجنبية على الأراضي الأمريكية.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا