الصين تؤكد دعمها لحوار الكوريتين

أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، دعم بلاده للجهود التي تبذلها الكوريتين الجنوبية والشمالية من أجل تفعيل الحوار بينهما، بحسب مصادر إعلامية.

تصريحات شي جين بينغ جاءت أثناء مكالمته الهاتفية مع نظيره الكوري الجنوبي مون جي إن، حيث ناقش الطرفان العلاقات الثنائية وقضية شبه الجزيرة الكورية.

تجدر الإشارة إلى أن المباحثات المشتركة بين ممثلين عن الكوريتين جرت يوم 9 يناير/كانون الثاني عند معبر "بانمونجوم" الحدودي.

وتطرقت المباحثات إلى موضوع مشاركة الوفد الكوري الشمالي في أولمبياد بيونغ تشانغ، فيما تمخضت عن استئناف تشغيل خط الاتصالات العسكرية بين البلدين.

يذكر أن هذه المباحثات من شأنها استئناف الحوار بين الكوريتين الذي انقطع في 2015 على خلفية أزمة أخرى.

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المصدر: "تاس"

ألكسندر توميلين