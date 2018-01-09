انطلاق المباحثات الكورية الكورية رفيعة المستوى

انطلقت اليوم المباحثات المشتركة بين الكوريتين، حيث ثمن الجانبان أهمية هذه المحادثات، وأشارا إلى رغبتهما في إنجاحها.

وقال رئيس الوفد الكوري الشمالي ري سيون كون في كلمته الافتتاحية في الجلسة العامة للمحادثات، التي انعقدت في دار السلام في الجانب الجنوبي من قرية بانمونجوم، "أرى أن علينا أن نقدم نتيجة ثمينة كهدية لكل الشعب الكوري بمناسبة رأس السنة الجديدة، بأن نعمل على إنجاح المحادثات المشتركة بين الكوريتين بكل جدية وإخلاص".

وأضاف ري أن "المحادثات رفيعة المستوى اليوم هي حدث قيم جاء استجابة للهفة شعبي البلدين اللذين يتطلعان إلى إجراء الحوار بين الشمال والجنوب وتحسين علاقاتهما مثل الماء الذي يجري متواصلا تحت طبقة سميكة من الجليد وسط البرد القارس".

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سيئول: المحادثات بداية نصف المشوار

بدوره، قال رئيس الوفد الكوري الجنوبي وزير الوحدة جو ميونغ كيون في كلمته الافتتاحية، "بدأت المحادثات اليوم بعد انقطاع العلاقات بين الكوريتين لفترة طويلة، غير أن البداية هي نصف المشوار، فلنقد المحادثات بعزم ومثابرة".

وفيما يخص الأولمبياد الشتوي المقرر، قال الوزير الجنوبي، إن "أولمبياد بيونغ تشانغ سيستقبل العديد من الضيوف الأعزاء في العالم، وبمشاركة الوفد الكوري الشمالي الغالي ستقام فعالية أولمبياد بيونغ تشانغ بكل نجاح، وأتمنى أن نتمكن من تقديم الهدية الجيدة التي تلبي رغبات الشعوب كما ذكرتم وذلك في المحادثات اليوم".

الشمالية تفضل محادثات مفتوحة وسيئول تريدها مغلقة

هذا واقترح رئيس الوفد الشمالي نقل المحادثات على الهواء مباشرة لشعبي الكوريتين، بينما قال الوزير الجنوبي، إنه يفضل إجراء المحادثات بصورة مغلقة، وكشف النقاب للصحفيين عما جرى فيها لاحقا.

ومن ثم استمر الوفدان في محادثاتهما بصورة مغلقة، حيث من المنتظر أن يناقشا مسألة مشاركة كوريا الشمالية في الأولمبياد وسبل تحسين العلاقات بين البلدين.

وكان الزعيم الكوري الشمالي قد أوعز يوم 3 يناير ببدء مفاوضات مع الجنوب بواسطة قناة الاتصال الخاصة في المنطقة منزوعة السلاح في بانمونجوم. كما أعربت بيونغ يانغ عن رغبتها في بدء مفاوضات حول مشاركة فريق كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستجري في كوريا الجنوبية.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله