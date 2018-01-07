بيونغ يانغ تقدم قائمة بأسماء وفدها للمحادثات مع سيئول

أبلغت كوريا الشمالية اليوم الأحد جارتها الجنوبية أسماء أعضاء وفدها الذي سترسله للمحادثات بين الكوريتين المزمع عقدها في قرية الهدنة "بانمونجوم" الحدودية الثلاثاء القادم.

وبحسب وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية، فإن وفد الشمال سيضم 5 أشخاص برئاسة رئيس لجنة إعادة التوحيد السلمي لكوريا ري سون كوان.

وكانت سيئول قد أعلنت أمس السبت أنها سترسل وفدا مكونا من 5 أعضاء برئاسة وزير الوحدة جو ميونغ كيون، داعية الجانب الشمالي إلى تقديم قائمة بأسماء وفده.

وقال مصدر بوزارة الوحدة اليوم، إن الجانب الشمالي قدم قائمة أسماء الوفد للمحادثات بعد ظهر اليوم.

إقرأ المزيد

وأكدت وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية، أنها تتشاور باستمرار مع الجانب الشمالي بشأن تفاصيل جدول أعمال المحادثات رفيعة المستوى عبر خط الاتصال في قرية "بانمونجوم".

ومن المتوقع أن تتناول المحادثات مسألة مشاركة رياضيي كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تقام في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية بين 9 و25 فبراير المقبل، إضافة إلى مسألة "تحسين العلاقات بين الكوريتين".

المصدر: وكالات

متري سعيد