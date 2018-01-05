محادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين الثلاثاء المقبل

وافقت كوريا الشمالية على اقتراح كوري جنوبي بإجراء محادثات الثلاثاء المقبل، حسبما أعلنت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية المسؤولة عن ملف العلاقات بين الكوريتين.

وقالت الوزارة الوحدة إن "كوريا الشمالية قبلت اليوم الجمعة بمقترحنا لعقد محادثات رفيعة المستوى في دار السلام في قرية بانمونجوم الحدودية يوم 9 يناير، حيث اتفقنا على التشاور حول تفاصيل عملية عقد المحادثات عبر مستندات متبادلة ".

وذكر المتحدث باسم وزارة الوحدة بيك تيه هيون في للصحفيين: "أخطرتنا كوريا الشمالية بخصوص المحادثات المشتركة" وذلك قبل ظهر اليوم الجمعة، موضحا أن الموافقة جاءت في رسالة باسم رئيس لجنة السلام والوحدة الوطنية في كوريا الشمالية لي سون كوان، موجهة إلى وزير الوحدة الكوري الجنوبي جو ميونغ كيون.

إقرأ المزيد

وقالت المتحدثة إن المحادثات ستتطرق خصوصا إلى دورة الألعاب الأولمبية في بيونغ تشانغ التي ستجرى من 9 إلى 25 شباط/فبراير، وكذلك إلى "مسألة تحسين العلاقات بين الكوريتين".

واتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي مون جيه، الخميس، على تأجيل المناورات العسكرية المقررة بين البلدين، إلى ما بعد إجراء الألعاب الأولمبية، وفق بيان صدر عن الرئاسة في سيئول.

وأكد مون لترامب أن إرجاء هذه المناورات التي تثير دوما غضب بيونغ يانغ، سيسهم في إنجاح الألعاب الأولمبية الشتوية "ضمن فرضية ألا يقوم الشمال باستفزازات جديدة"، على ما أضاف البيان.

من جهته، رحب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أمس الخميس بتعليق المناورات أثناء الألعاب الأولمبية الشتوية، مشيرا إلى أن موسكو "تتابع بارتياح"، أن دعواتها لوقف المناورات "تؤخذ على ما يبدو في عين الاعتبار".

المصدر: وكالات

متري سعيد