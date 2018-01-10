إسرائيل تقلّص بعثاتها في الخارج

قدمت وزارة المالية الإسرائيلية، اقتراحا بخفض ميزانية وزارة الخارجية عن طريق إغلاق 22 ممثلية في الخارج وإلغاء 140 وظيفة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت آحرونوت"، فإن الخطة تشمل خفضا كبيرا بقيمة 216 مليون شيكل من ميزانية وزارة الخارجية، والتي تبلغ 1.48 مليار شيكل بالتعاون مع رئيس الوزراء.

واقترحت وزارة المالية إغلاق 22 مكتبا تمثيليا من العدد الإجمالي للممثليات الخارجية التي بلغ عددها 103 مكاتب في جميع أنحاء العالم (أكثر من 20 %) وتخفيض وظائف وزارة الخارجية من 686 إلى 140 وظيفة ( 20 %).

ويدعو الاقتراح إلى إغلاق البعثات الـ22 تدريجيا بحلول نهاية عام 2020، ونقل النشاط الدبلوماسي إلى بعثات أخرى، وذلك لغرض تخصيص الموارد الكثيرة التي تستثمر حاليا في عدد كبير من المكاتب التمثيلية لصالح النشاط الحكومي في البلدان ذات الأهمية العالية.

وتقضي الخطة أيضا بوقف المساعدات لدول العالم الثالث، ووقف جميع أنشطة التواصل الاجتماعي وإلغاء جميع مهام الصحفيين وإلغاء الدعم للثقافة الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم، وإلغاء سفر المحاضرين.

وسيدفع الاقتراح الخارجية إلى تخفيض أو إلغاء الأنشطة القنصلية التي تساعد الإسرائيليين الذين يعانون من محنة في البلدان المقرر إغلاق الممثليات فيها، وعلاوة على ذلك، فإن التخفيضات سوف تؤدي إلى إلغاء تعاون الخارجية في تنفيذ مشاريع مع وزارات مختلفة، مثل مكتب رئيس الوزراء ووزارة شؤون القدس ووزارة الشؤون الاستراتيجية.

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وسيتم إلغاء دعم وزارة الخارجية للمبادرات الثقافية في الخارج، كما سيتم إلغاء أنشطة وزارة الخارجية الترحيبية على الشبكات الاجتماعية مع العالم العربي والشبكات الاجتماعية، فضلا عن إلغاء سلسلة من المؤتمرات المزمع عقدها حول الإعلام والدبلوماسية الرقمية والفضاء الإلكتروني.

ويرى مسؤولون كبار في الخارجية الإسرائيلية أن "التخفيضات الدراماتيكية ستسبب ضربة قاتلة للنشاط الدبلوماسي بأكمله الذي جلب نجاحات لإسرائيل على الساحة الدولية".

المصدر: معا

أحمد باديان