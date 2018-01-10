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إصابة طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أخبار العالم العربي

إصابة طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
Reuters Mussa Qawasma
عناصر من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
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أكدت وسائل إعلام محلية إصابة طفل فلسطيني في الرأس برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في محافظة طوباس بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة أن طفلا (3 أعوام) أصيب "برصاص حي" في الرأس في محافظة طوباس، وقال والدا الطفل إنه أصيب أثناء تدريبات للجيش الإسرائيلي في المنطقة.

وأكدت الوزارة أن الطفل نقل إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي ومن ثم نقل إلى مستشفى رفيديا ووضعه الصحي "مستقر".

المصدر: معا 

هاشم الموسوي 

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