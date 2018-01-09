ترامب يخذل نشيد بلاده الوطني!
AFP
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رصدت عين الكاميرا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو في حيرة من أمره، أثناء ترديده النشيد الوطني لبلاده.
وفيما أظهر بداية المشهد انطلاق ترامب بحماسة ونشاط في ترديد نشيد بلاده الوطني، اعترته حالات توجم لاحقا، وبدا أنه عجز عن متابعة النشيد وترديده في أكثر من موضع.
وعلى الرغم من كل ذلك، أكد ترامب مؤخرا أنه عبقري ومتزن عقليا تماما، مشيرا إلى أنه انتقل "من رجل أعمال ناجح جدا، إلى نجم تلفزيوني... إلى رئيس الولايات المتحدة"، مضيفا أن ذلك يؤهله لأن يكون "ذكيا بل وعبقريا... عبقريا متزنا جدا".
المصدر: bbcnews
محمد الطاهر
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