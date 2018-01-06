ترامب: أنا عبقري ومستقر عقليا!

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه بـ "العبقري" المستقر عقليا بصورة كبيرة، ردا على الاتهامات التي وردت في كتاب "نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض"، الذي نشر أمس الجمعة.

وكتب ترامب في عدة تغريدات على موقع "تويتر": "في الواقع، طوال حياتي، كانت أفضل صفاتي الاستقرار العقلي، واعتباري ذكيا حقا.. انتقلت من رجل أعمال ناجح جدا، إلى نجم تلفزيوني... إلى رئيس الولايات المتحدة (في أول ترشّح). أعتقد أن ذلك من شأنه أن يؤهلني إلى أن أكون ذكيّا بل وعبقريا... عبقريا متّزنا جدا".

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

وكان كتاب مايكل وولف المثير للجدل الأكثر مبيعا لحظة طرحه أمس الجمعة، وهو الكتاب الذي وصفه ترامب بأنه "مليء بالكذب".

المصدر: وكالات

علي جعفر