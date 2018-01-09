قرغيزستان تنتصر لطربوشها!

أعد فريق من البرلمانيين القرغيز مشروع قانون يلزم رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان بارتداء الطربوش القرغيزي في المناسبات العامة وخلال الزيارات الرسمية التي يؤدونها إلى الخارج.

كما يلزم مشروع القانون الرياضيين القرغيز كذلك بارتداء الطربوش القومي خلال المحافل الرياضية الدولية التي يمثلون بلادهم إليها.

ويرى القائمون على مشروع القانون، أن إلزام المسؤولين بارتداء الطربوش، "يندرج في إطار الحفاظ على إرث الشعب القرغيزي المتجذّر في التاريخ، والتعريف بأبنائه في الخارج"، على أن يحظى الطربوش بنفس الحصانة الممنوحة لعلم قرغيزيا وشعارها ونشيدها الوطني.

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تجدر الإشارة إلى أنه سبق لأحد الكلاب وظهر خلال مسابقة Dog’s Fashion Show2018 للكلاب في العاصمة القرغيزية بيشكيك مؤخرا، واستعرض محاسنه أمام الجمهور وعلى رأسه الطربوش القرغيزي، ما أثار موجة عارمة من الغضب الشعبي في الجمهورية، احتجاجا على تدنيس أحد أهم الرموز الشعبية والفلكلورية للقرغيز.

اللافت في خطوة القائمين على مسابقة الكلاب، وأصحاب الكلب، أنهم لم يجدوا قبعة أخرى يضعونها على رأس كلبهم "الموقر"، سوى الطربوش القرغيزي، مهملين حقيقة أن قرغيزيا، تهتم بطربوشها لدرجة أنها أعلنت الـ5 من مارس 2011 عيدا رسميا يخلّد الطربوش، وتعطّل المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية في مثل هذا اليوم من كل عام تكريما له!

المصدر: "لينتا.رو"

صفوان أبو حلا