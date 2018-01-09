خامنئي قبل 28 من توليه منصبه: لست فقيها!

تداولت وسائل إعلام شريط فيديو تم التقاطه قبل نحو 28 عاما، تحدث فيه مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي أثناء عملية انتخابه،عن عدم أهليته لتولي منصبه.

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وصرح خامنئي في مقطع فيديو مدته 12 دقيقة، اكتفت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية حينها ببث بضع دقائق منه، بأن اختياره لمنصب المرشد الأعلى مشوب بالسلبيات والمشاكل الفنية والقانونية، مشددا على أنه ليس بالفقيه.

وكشف الراحل هاشمي رفسنجاني، وكان يتولى منصب "رئيس مجلس الخبراء حينها" في هذا المقطع المصور، أن اختيار خامنئي سيكون مؤقتا إلى حين إجراء استفتاء في وقت لاحق.

واللافت أن هذا الشريط المصور قد تناقلته وسائل إعلام إيرانية في الخارج في الذكرى الأولى لوفاة علي هاشمي رفسنجاني، الذي كان تولى رئاسة برلمان بلاده والدولة لفترتين متتاليتين، ويأتي أيضا متزامنا مع الاضطرابات العنيفة التي تهز إيران.

يذكر أن علي خامنئي انتخب خلفا للخميني مرشدا أعلى خلال اجتماع لـ"مجلس قيادة النظام" في يونيو/حزيران 1989.

وآنذاك أسهم رفسنجابي في حسم أمر اختيار خامنئي لمنصب المرشد الأعلى ناقلا عن الخميني وصية تقول "إن خامنئي هو الأنسب للقيادة".

المصدر:

محمد الطاهر