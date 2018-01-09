سيئول تدعو بيونغ يانغ للمشاركة في حفل افتتاح الأولمبياد

طلب الوفد الكوري الجنوبي من الجانب الشمالي عقب المحادثات المشتركة بينهما، إرسال وفد أولمبي وفريق تشجيع إلى أولمبياد بيونغ تشانغ، والمشاركة بحفل الافتتاح الشهر القادم.

كما اقترح الجانب الجنوبي على نظيره الشمالي إقامة فعالية لم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة ضمن التقويم القمري الذي يصادف يوم 16 فبراير القادم، وعقد محادثات لمنظمتي الصليب الأحمر بين البلدين للترتيب لهذا الحدث.

وكان الوفد الشمالي المشارك في المحادثات قد أعلن عن رغبته في إرسال وفد رفيع المستوى يمثل اللجنة الأولمبية الوطنية وفريقا أولمبيا وفريقا للتشجيع وفرقة فنية وأخرى استعراضية لرياضة التايكواندو إلى جانب مراقبين ومجموعة من الإعلاميين.

وتبادل الجانبان مسودة بيان صحفي مشترك يحتوي على هذه المضامين في الجلسة العامة الأولى بعد انعقاد محادثاتهما اليوم في دار السلام في الجانب الجنوبي عند الحدود المشتركة في قرية بانمونجوم.

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وكان الزعيم الكوري الشمالي قد أوعز يوم 3 يناير ببدء مفاوضات مع الجنوب بواسطة قناة الاتصال الخاصة في المنطقة منزوعة السلاح في بانمونجوم. كما أعربت بيونغ يانغ عن رغبتها في بدء مفاوضات حول مشاركة فريق كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستجري في كوريا الجنوبية.

المصدر: يونهاب

نتاليا عبدالله