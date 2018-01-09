فقدان قمر أمريكي سري بمعدات باهظة الثمن

أفادت القيادة الاستراتيجية الأمريكية، بأنها لم تتمكن من تثبيت القمر الاصطناعي الجديد التابع لها، الذي أطلق أمس، على المدار الفضائي القريب من الأرض.

وذكرت قناة "سي إن إن" في تغريدة على تويتر، أن الشركة الفضائية الأمريكية SpaceX كانت قد أطلقت صاروخا ناقلا من طراز فالكون 9 مع قمر اصطناعي سري لتغطية احتياجات الحكومة الأمريكية.

وأشارت وسائل إعلام أخرى، إلى أن الجهاز الفضائي المذكور مخصص للاستخدامات العسكرية ومزود بمعدات باهظة الثمن.

وقالت بوابة TechCrunch إن الصاروخ الناقل، وعلى متنه القمر الاصطناعي السري Zuma انطلق من مجمع الإطلاق SLC-40 في كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا ليلة الاثنين.

ولكن وكالة بلومبرغ نقلت عن مصادر مطلعة في الإدارة الأمريكية وفي الكونغرس القول، إن مشكلات ظهرت في الصاروخ بعد إقلاعه وخاصة في مرحلته الثانية، وهو ما تسبب بفقدان القمر الاصطناعي المذكور.

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وتؤكد بعض المصادر أن الصاروخ سقط مع القمر في مياه المحيط. ولكن ممثل شركة SpaceX أعلن أن التحاليل التي أجريت تدل على أن الصاروخ كان يعمل بشكل طبيعي.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين