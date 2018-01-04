 
مباشر

الجيش الروسي سيحصل على قاتل الأقمار الاصطناعية

أخبار روسيا

الجيش الروسي سيحصل على قاتل الأقمار الاصطناعية
GLOBAL LOOK
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jpc9

سيحصل الجيش الروسي في المستقبل القريب على منظومات أسلحة تمكنه من ضرب أقمار الاتصالات المعادية وتعطيل عملها من الأرض.

أعلن ذلك لوكالة إنترفاكس مصدر مطلع من المجمع الصناعي – العسكري الروسي، وقال إن إحدى هذه المنظومات تدعى "تيرادا-2" وبدأ العمل في وضع تصاميم المشروع المذكور في عام 2001.

وأضاف المصدر القول إن المنظومة تستطيع من الأرض تعطيل عمل أي قمر اصطناعي معاد مخصص للاتصالات عن طريق استخدام التشويش الإلكتروني. 

إقرأ المزيد
علماء روس يبتكرون غطاء يحمي من الأشعة الكونية

وكان نائب رئيس معهد الدراسات والبحوث العلمية المركزي رقم 46 أوليغ أشاسوف قد أعلن في 30 نوفمبر الماضي، أن روسيا تعمل في مجال إنتاج سلاح لتعطيل عمل الأقمار الاصطناعية. وذكر أن الحديث يدور عن منظومة "تيرادا- 2 إس" الضاربة المضادة للأقمار الصناعية وأشار إلى أن هذا المجمع متحرك، ويمكنه إصابة وتعطيل أقمار الاتصالات الاصطناعية.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة