الجيش الروسي سيحصل على قاتل الأقمار الاصطناعية

سيحصل الجيش الروسي في المستقبل القريب على منظومات أسلحة تمكنه من ضرب أقمار الاتصالات المعادية وتعطيل عملها من الأرض.

أعلن ذلك لوكالة إنترفاكس مصدر مطلع من المجمع الصناعي – العسكري الروسي، وقال إن إحدى هذه المنظومات تدعى "تيرادا-2" وبدأ العمل في وضع تصاميم المشروع المذكور في عام 2001.

وأضاف المصدر القول إن المنظومة تستطيع من الأرض تعطيل عمل أي قمر اصطناعي معاد مخصص للاتصالات عن طريق استخدام التشويش الإلكتروني.

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وكان نائب رئيس معهد الدراسات والبحوث العلمية المركزي رقم 46 أوليغ أشاسوف قد أعلن في 30 نوفمبر الماضي، أن روسيا تعمل في مجال إنتاج سلاح لتعطيل عمل الأقمار الاصطناعية. وذكر أن الحديث يدور عن منظومة "تيرادا- 2 إس" الضاربة المضادة للأقمار الصناعية وأشار إلى أن هذا المجمع متحرك، ويمكنه إصابة وتعطيل أقمار الاتصالات الاصطناعية.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين