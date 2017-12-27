علماء روس يبتكرون غطاء يحمي من الأشعة الكونية

اخترع العلماء في جامعة سيبيريا الحكومية الروسية أغطية خاصة بحماية الأقمار الاصطناعية من الأشعة الكونية.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للجامعة، الاثنين 25 ديسمبر، أن العلماء في مختبر مواد النانو البلورية في الجامعة اخترعوا تصميما فريدا لغطاء من شأنه حماية الأقمار الاصطناعية من تأثير الأشعة الكونية الشديدة.

ويضم الغطاء بضع طبقات متوزعة حسب تسلسل معين، الأمر الذي يسمح برفع خصائصه الواقية من الأشعة الكونية وعدم زيادة وزن القمر الاصطناعي.

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وأوضح سيرغي تيليغين مدير المشروع، أن حماية الغطاء المذكور من الأشعة المؤينة تزيد بنسبة 30% عما هو عليه في مثيلاته. أما المادة التي تستخدم في الغطاء وسماكته فتتوقف على طيف الترددات المؤثرة على القمر الاصطناعي وعمره الحقيقي. وعلى سبيل المثال فإن تلك المادة قد تصنع من سبيكة مغناطيسية غير متبلورة، تلعب كذلك دور غطاء كهرومغناطيسي، إضافة إلى دور الغطاء الإشعاعي.

وجاء في البيان أن تلك التصاميم ستستخدم عند إنتاج الأقمار الاصطناعية متناهية الصغر من طراز "SibCube" و"CubeSAT" التي تولى علماء الجامعة تصنيعها.

يذكر أن الأقمار الاصطناعية تتعرض عند تحليقها في مدار حول الأرض لتأثير الأشعة الكونية المؤينة الشديدة، ما يمكن أن يؤدي إلى تعطيل عمل الأجهزة الإلكترونية كلها.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف