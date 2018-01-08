مستشار ترامب يكتشف علامات مبكرة لـ "التدخل الروسي" في انتخابات المكسيك

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي الجنرال هربرت ماكماستر عن وجود "علامات مبكرة للتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية المكسيكية" التي ستجري في يوليو المقبل.

كتبت عن ذلك صحيفة "هيل" نقلا عن تعليقات له لم تنشر سابقا.

وفي كلمته التي ألقاها في ديسمبر الماضي في صندوق جيمستون، اشار هربرت ماكماستر إلى أن الانتخابات في المكسيك، كمثال على "تورط روسيا في حملة التضليل" وكتطوير لمزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية.

وذكر المسؤول الأمريكي أنه أخذت تظهر بوضوح "الدلائل الأولية لذلك (التدخل الروسي) في الحملة الرئاسية في المكسيك" .

ويرى مستشار ترامب أن المثال الآخر الذي يدل على "التدخل الروسي" المزعوم في شؤون الدول الأخرى، يعتبر الاستفتاء الذي جرى العام الماضي حول انفصال كتالونيا عن إسبانيا.

وقال ممثل البيت الأبيض: "فيما يتعلق بروسيا، نحن نشعر بقلق بالغ جدا بسبب الحملات المعقدة من النشاطات التخريبية والتضليل والدعاية المغرضة مع استخدام التقنيات السيبرانية لتحقيق ذلك".

إقرأ المزيد

وأضاف ماكماستر القول: "كما ترون، هذه جهود بارعة وحذقة تهدف إلى زرع الانقسام في المجتمعات الديمقراطية وتفريقها إلى معسكرات مختلفة، لتتصادم فيما بينها بهدف خلق أزمة ثقة وتقويض القوى القائمة داخل أوروبا".

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين