RT: بعد 5 سنوات ستنفي المخابرات الأمريكية أي "تدخل روسي"

قالت رئيسة تحرير شبكة RT مارغاريتا سيمونيان، إن المخابرات الأمريكية ستكتشف بعد 5 سنوات، أنه لم يكن هناك أي تدخل روسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وأوضحت في حديث لقناة "سي بي إس" الأمريكية أمس الأحد: "هل تصدقونهم (يعني المخابرات)، كما صدقتم سابقا بأن العراق كان يمتلك أسلحة دمار شامل؟ ألم تصدقوا ذلك؟ استمروا في التصديق بوجود تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية، وبعد 5 سنوات ستعرفون أن ذلك لم يحدث في الواقع".

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وردا على سؤال ما إذا كانت RT تدعم دونالد ترامب في تلك الانتخابات، قالت سيمونيان مازحة: "خطأنا كان يكمن في أننا لم ندعم (المرشحة الديمقراطية) هيلاري (كلينتون)"، ولفتت إلى أن وسائل إعلام بريطانية وفرنسية أيدت كلينتون، لكن واشنطن لم تعتبر ذلك تدخلا.

المصدر: RT

متري سعيد