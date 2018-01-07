انفجار قرب محطة مترو أنفاق في ستوكهولم

قتل شخص في انفجار وقع قرب محطة "فوربيو غورد" في مترو الأنفاق في منطقة هدينج التي تقطنها أغلبية من اللاجئين.

أفاد بذلك مصدر في شرطة المدينة وقال:" ووفقا للمعلومات الواردة، قام أحد المارة برفع جسم ملقى على الأرض فحدث انفجار تسبب بجرح الرجل بشكل خطير". وأشار المصدر إلى أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى، حيث توفي لاحقا.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع في الساعة 13:07 (بتوقيت موسكو) وتم تطويق مكان الحادث.

وتجدر الإشارة إلى أن عاصمة السويد كانت قد شهدت في يوم 26 يناير عام 2016 وقوع انفجار في أحد المولات التجارية وسط المدينة.

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وقال شاهد عينان حينذاك إنه سمع حوالي الساعة 18:30 (20:30 بتوقيت موسكو) صوت انفجار عنيف ومن ثم صوت تكسر الزجاج. وذكر آخرون أن الدخان انتشر في المبنى.

ونجم عن ذلك الحادث وقوع بعض الأضرار المادية بدون إصابات.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين