إصابة 4 أشخاص في انفجار قنبلة في إيطاليا

ذكرت صحيفة " ستامبا " الإيطالية أن 4 أشخاص أصيبوا بجراح نتيجة انفجار قنبلة محلية الصنع ليلة رأس السنة الميلادية فى تورينو بإيطاليا .

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وذكرت الصحيفة أن رجال الشرطة عثروا خلال التفتيش على 12 عبوة ناسفة أخرى يدوية الصنع وكمية من الطلقات.

وتشير المعلومات المتوفرة لدى الصحيفة إلى أن الانفجار وقع في إحدى ضواحي المدينة. وقالت الصحيفة إن العبوة الناسفة كانت مخبأة في حاوية للقمامة.

وأسفر التفجير عن إصابة أربعة من المارة، بينهم اثنان من المغاربة وآخران إيطاليان أحدهما متقاعد عمره 83 عاما.

كما تسببت موجة الانفجار بأضرار لحقت بأربع سيارات متوقفة بالمكان، وتحطم الزجاج في 30 مبنى سكنيا قريبا.

وتحاول الشرطة في الوقت الراهن تحديد من وضع القنبلة ومن قام بتحضير كل العبوات الناسفة.

المصدر: نوفوسي

ادوارد سافين