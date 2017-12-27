10 جرحى بتفجير داخل مركز تجاري في سان بطرسبورغ

أفاد مصدر من هيئة الطوارئ في مدينة سان بطرسبورغ الروسية بإصابة 10 أشخاص على الأقل جراء تفجير وقع داخل مركز "غيغانت هول" التجاري شمالي المدينة.

وبحسب المصدر فإن 9 أشخاص نقلوا إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج اللازم.

وذكر مصدر في هيئة التحقيق الروسية أن سبب التفجير عبوة ناسفة تحتوي على قطع معدنية تعادل قوتها 200 غرام من مادة "TNT" شديدة الانفجار، ولم يسفر التفجير عن حريق أو يؤدي إلى أضرار مادية في المركز التجاري.

وأكد المصدر ذاته أنه لا مؤشرات على دوافع إرهابية للتفجير، ولم تذكر تفاصيل أخرى، فيما شرعت السلطات في التحقيق لمعرفة ملابسات التفجير.

المصدر: وكالات

ألكسندر توميلين