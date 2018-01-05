إستونيا تشهد تبديلا دوريا لقوات الناتو

تشهد إستونيا الأسبوع المقبل وصول سرية مشاة من الدنمارك لتحل محل السرية الفرنسية ( 300 عسكري) في كتيبة الناتو المقاتلة العاملة هناك.

وقالت وكالة إنترفاكس نقلا عن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الإستونية إن وزير دفاع إستونيا، يوري لويك سيلقي كلمة ترحيب يوم 10 يناير أمام السرية القادمة وفي 14 يناير سيحضر للترحيب بها في القرية العسكرية مع رئيس وزراء إستونيا يوري راتاس ونظيره الدنماركي لارس لوكي راسموسين.

وتنص قرارات مؤتمر قمة حلف الناتو في عاصمة بولندا وارسو في أوائل أبريل 2017 على نشر في استونيا مجموعة قتالية تابعة للحلف تتكون من 1200 شخصا من القوات البريطانية والفرنسية والدنماركية مع الأسلحة الثقيلة. وتتنشر المجموعة القتالية المذكورة في لواء المشاة رقم 1 في قوات دفاع استونيا. والدولة الرائدة في المجموعة هي بريطانيا التي أرسلت إلى استونيا أكثر من 800 ضابط وجندي.

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المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين