مارشال بريطاني: الغواصات الروسية قد تقطع شريان الحياة بين أوروبا وأمريكا بضربة واحدة

أعربت قيادة الناتو عن قلقها العميق بسبب تزايد نشاط الغواصات الروسية في مياه المحيطات والبحار المختلفة في العالم.

أفادت بذلك يوم أمس صحيفة "فاينانشال تايمز"، ونقلت عن قائد أسطول الغواصات في الناتو الأميرال اندرو لينون قوله إن نشاط الغواصات الروسية في السنوات الثلاث الماضية كان أعلى بكثير مما كان عليه خلال كل الفترة التي تلت انتهاء الحرب الباردة.

وأضاف الأميرال: "على مدى هذه السنوات الثلاث، لاحظنا أن انتشار الغواصات الروسية [سنويا] خارج المياه الإقليمية لدولتها أكثر مما كان عليه خلال العقد الماضي.

وذكر لينون أن الناتو سجل تزايد هذا النشاط بشكل كبير من قبل 6 غواصات روسية في البحرين الأسود والأبيض المتوسط ​​.

وأشار هذا الضابط البحري الغربي الكبير إلى أن روسيا تبدي بوضوح الاهتمام بمواقع بنى الناتو تحت الماء ، وخاصة بقنوات الاتصال بين أوروبا والولايات المتحدة.

وأكد لينون أن غواصة روسية يمكنها إطلاق الصواريخ الباليستية شاركت في العمليات البحرية بالقرب من مسارات الكبلات البحرية ووصفها "بالغواصة الحاملة" لأنه تستطيع إطلاق سفن ومعدات بحرية صغيرة الحجم.

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وقال:" نحن نعتقد أنها يمكن أن تكون مجهزة بمعدات قادرة على التفاعل مع المواقع الموجودة على قاع المحيط".

وفي وقت سابق، قال رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية المارشال الجوي ستيوارت بيتش إن قطاع التجارة الإنترنت في بلاده قد يتعرض لأضرار كارثية في حال وقوع هجوم محتمل من جانب روسيا على كابلات الاتصالات البحرية.

ولكن السكرتير الصحافي للسفارة الروسية في لندن يرى أن السلطات البريطانية تحاول تخويف السكان بهدف زيادة ميزانية الدفاع.

المصدر: topwar.ru

ادوارد سافين