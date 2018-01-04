أنقرة ترفض "المحاولات الخارجية" لتقويض الأمن في إيران

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن اليوم الخميس أن بلاده ترفض التدخلات من الخارج الهادفة إلى تقويض أمن المجتمع الإيراني.

وقال قالن في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة، إن الأمن والاستقرار والسلام في إيران، أمر مهم بالنسبة لتركيا، متابعا "إذا كانت هناك أطراف من الخارج تريد إحداث فوضى في إيران، فإنه ينبغي لنا التذكير بأن ذلك سوف ينقلب عليها".

وأضاف قالن: "رغم أنه من حق المواطنين الإيرانيين التظاهر فمن غير الممكن قبول أفعال تتسبب في وقوع خسائر أو تلحق أضرارا بالممتلكات".

وتشهد إيران منذ الخميس الماضي احتجاجات حاشدة على سياسات الحكومة الداخلية والخارجية، رافقتها أعمال عنف وشغب راح ضحيتها 22 شخصا على الأقل، منهم أربعة عناصر أمن. وأكدت السلطات الإيرانية توقيف مئات المحتجين في طهران ومشهد ومدن أخرى، على خلفية الاحتجاجات.

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المصدر: وكالات

علي جعفر