طهران: الولايات المتحدة ستضطر إلى الاعتذار لتدخلها في شؤون إيران

أكد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي أن "تدخل الولايات المتحدة" لن يبقى من دون رد، وواشنطن "ستضطر للاعتذار للعشب الإيراني العظيم".

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وجاء هذا التصريح عبر حساب رضائي في "تويتر"، حيث غرد اليوم الأربعاء: "على كل حال سيضطر حكام الولايات المتحدة على الاعتذار للعشب الإيراني العظيم على تدخلهم في شؤون بلادنا".

زمامداران #آمريكا باز هم مجبور به #عذرخواهی از ملت بزرگ ایران بابت دخالت‌های خود در امور کشورمان خواهند شد همانگونه که #کلینتون مجبور به عذرخواهی از رفتار اسلاف خود شد.#روایت_فتنه — محسن رضایی (@ir_rezaee) 3 января 2018 г.

ولم يوضح رضائي طبيعة الإجراءات الإيرانية الجوابية المقصودة على هذا "التدخل الأمريكي".

وسبق أن أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، اليوم، عن هزيمة خطة الاحتجاجات، التي اندلعت في مدن إيرانية وخلفت عشرات القتلى والجرحى، واصفا إياها بـ"فتنة".

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ووجه جعفري أصابع الاتهام إلى "أمريكا وإسرائيل والسعودية" بإعطاء "الأوامر لداعش لتدخل الأراضي الإيرانية".

وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف أعلن أن قوات الأمن الداخلي والشرطة تسيطر على الوضع في العاصمة طهران وغيرها من المدن التي شهدت الاحتجاجات المناهضة للحكومة بشكل تام.

من ناحية ثانية، جدد الرئيس الأمريكي تأييده للمحتجين في إيران، مؤكدا أنهم سيحصلون على "دعم عظيم" من قبل الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا