إسرائيل تعقب على مهاجمة طلاب عرب أكاديميا مصريا في جامعة تل أبيب

قالت السفارة الإسرائيلية لدى القاهرة، تعقيبا على زيارة الباحث الأكاديمي المصري، سعد الدين إبراهيم، إن رفض زيارة مواطن مصري لإسرائيل هي فكرة أكل عليها الدهر وشرب.

وأضافت السفارة الإسرائيلية على فيسبوك: "بناء على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل فإن كل المصريين مرحب بهم لزيارة إسرائيل وإجراء حوار مع المجتمع الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن التعاون بين شعوب المنطقة هو المفتاح الرئيسي للاستقرار والازدهار الاقتصادي في المنطقة.

ووصفت سفارة إسرائيل في القاهرة ما قام به الطلاب العرب من مقاطعة لمحاضرة الأكاديمي المصري، ومهاجمته بسبب قدومه إلى دولة إسرائيل، بـ "النفاق"، وذلك لأنهم، بحسب السفارة الإسرائيلية، مواطنون إسرائيليون عرب متساوون في الحقوق، ويتعلمون في جامعة إسرائيلية، ويتمتعون بحرية التعبير والدعم ونفس مستوى التعليم الراقي وفي نفس الوقت يدعون إلى مقاطعة الجامعة ذاتها لدى استضافتها باحثا أكاديميا عربيا جاء للتحاور .

المصدر: صفحة السفارة الإسرائيلية لدى مصر على فيسبوك

علي الخطايبة