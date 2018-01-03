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أكثر الدول خطرا لإيصال المساعدات الإنسانية في 2017

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أكثر الدول خطرا لإيصال المساعدات الإنسانية في 2017
Reuters Luc Gnago
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نشرت المنظمة الدولي للهجرة قائمة لأخطر الأماكن في العالم لإيصال مساعدات إنسانية للعام 2017، تصدرتها سوريا.

وبحسب معطيات منظمة الهجرة المنشورة على حسابها في "تويتر" اليوم الأربعاء، فإن 29 شخصا من كوادر البعثات الإنسانية الدولية قتلوا في سوريا العام الماضي.

واحتلت دولة جنوب السودان المرتبة الثانية في هذه القائمة، حيث لقي 14 موظفا إنسانيا مصرعهم في هذا البلد في 2017.

وتقاسمت جمهورية أفريقيا الوسطى وأفغانستان المركز الثالث من حيث عدد القتلى بين موظفي البعثات الإنسانية، إذ قتل فيهما 11 شخصا من كوادرها العام الماضي.

كما أدرجت الهجرة العالمية في قائمتها لأخطر أماكن العالم لتوصيل المساعدات الإنسانية كل من النيجر وكينيا والمكسيك والصومال ومالي وميانمار، بالترتيب التنازلي لعدد الضحايا بين الكوادر الإنسانية.

المصدر: twitter.com/unmigration

إينا أسالخانوفا

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