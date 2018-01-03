بعد تهديده بالزر النووي.. مسألة حظر استخدام ترامب للسلاح النووي تطفو على السطح من جديد

ذكّر السيناتور الديمقراطي، تيد ليو، بمبادرته حظر استخدام السلاح النووي على رئيس أمريكا الحالي، من دون الحصول على موافقة الكونغرس، بعد تهديد الأخير كوريا الديمقراطية بـ "زر نووي".

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وكتب ليو اليوم الأربعاء تغريدة على حسابه في تويتر يقول فيها: "ألا تخرجكم عن طوركم تغريدة ترامب التي تهدد بخطر نشوب حرب نووية مع كوريا الشمالية؟ ادعموا مشروع القانون رقم 660/أس 200، الذي أعددته مع السيناتور إد ماركي، إنه مقدم من قبل ممثلي كلا الحزبين، ويقضي بعدم السماح للرئيس الأمريكي بتوجيه ضربة نووية استباقية دون الحصول على إذن من الكونغرس".

Freaked out by Trump's tweet threatening nuclear war with #NorthKorea? Support HR 669 / S 200 by Senator @EdMarkey and me. This bipartisan legislation prevents @POTUS from launching a nuclear first strike without Congressional authorization. https://t.co/rR6MKQIkT2 — Ted Lieu (@tedlieu) ٣ يناير، ٢٠١٨

وقد تم تقديم مشروع القانون، الذي يفرض على الرئيس طلب موافقة الكونغرس قبل توجيه أي ضربة نووية، وأودع أدراج الكونغرس قبل عام واحد في يناير 2017، أي منذ تنصيب ترامب رئيسا، لكن هذا المشروع ما زال في أدراج لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب دون أن يجري طرحه في جلسة عامة.

ولرئيس الولايات المتحدة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحق في إصدار أمر بشأن استخدام القوات النووية في البلاد.

وقد رد ترامب يوم الثلاثاء على زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ – أون الذي حذّر الولايات المتحدة من أن الزر النووي على مكتبه، قائلا إن "لديه أيضا زرا نوويا" . وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة على تويتر: "لدي أيضا زر نووي، لكنه أكبر بكثير وأكثر قوة من زرك، وزر بلدي جاهز!".

وحذر كيم جونغ أون، في خطابه للشعب يوم الاثنين بمناسبة العام الجديد، من أن زر إطلاق الصواريخ النووية صار على مكتبه وعلى أهبة الاستعداد. وقال إنه لا يهدد بل يعرب عن ثقته بأن الولايات المتحدة لن تتمكن بعد ذلك من شن حرب ضد بلاده.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس