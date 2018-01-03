ترامب يتحدى كيم: زرّي أكبر وأقوى وأكثر فعالية!

تبارى رئيس أمريكا دونالد ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ولكن هذه المرة حول من يملك أكبر وأقوى الأزرار النووية وأكثرها فعالية.

ورد ترامب على خصمه اللدود كيم الذي أعلن ليلة رأس السنة أن لديه زرا نوويا على مكتبه، قائلا في تغريدة على تويتر عصر الثلاثاء، إن لديه أيضا زرا نوويا لكنه "أكبر وأقوى بكثير مما لديه، والزر الذي أملكه أكثر فعالية".

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٣ يناير، ٢٠١٨

وكان كيم قد حذر في خطاب تلفزيوني للأمة بمناسبة حلول عيد رأس السنة مطلع يوم الاثنين، من أن "الولايات المتحدة بأسرها تقع في مرمى أسلحتنا النووية والزر النووي دائما على مكتبي وهذا واقع وليس تهديدا".

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وقال رئيس الولايات المتحدة ترامب ردا على إلحاح الصحفيين التعليق على إعلان كيم قائلا: "سنرى.. سنرى"، إلا أنه عاد وكتب في تغريدة على حسابه في تويتر: "قال كيم جونغ-أون إن (الزر النووي موجود باستمرار على مكتبه). هل يمكن لشخص ما، من فضلكم، إبلاغ نظامه الذي يعضه الجوع أن لدي أيضا زرا نوويا، لكنه أكبر بكثير وأكثر قوة مما لديه، والزر النووي عندي قيد الاستعمال".

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس