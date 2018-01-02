رسميا.. دولة عربية تنضم لمجلس الأمن وأخرى تغادره

انضمت ست دول جديدة، اليوم الثلاثاء، رسميا إلى تشكيلة مجلس الأمن الدولي بصفة أعضاء غير دائمين فيه.

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وتشمل قائمة الدول الأعضاء الجدد في مجلس الأمن، الذي انضمت إلى عمله اليوم، كلا من الكويت، التي تحل مكان اليابان كممثل عن منطقة آسيا والمحيط الهادي، وساحل العاج وغينيا الاستوائية بدل مصر والسنغال من القارة الإفريقية، وهولندا وبولندا من أوروبا بدل إيطاليا وأوكرانيا، وكذلك بيرو من أمريكا اللاتينية مكان أوروغواي.

وتحتفظ بالتالي جامعة الدول العربية بتمثيلها في مجلس الأمن الدولي خلال العام 2018 بعد انتهاء عضوية مصر، التي كانت عضوا غير دائم فيه عام 2017.

كما تتضمن قائمة الأعضاء في المجلس كلا من كازاخستان، التي ستترأس جلساته خلال يناير/كانون الأول، وبوليفيا والسويد وإثيوبيا، وهذه الدول الـ4 تواصل عضويتها التي بدأت العام 2017.

وقال مندوب كازاخستان الدائم لدى الأمم المتحدة، خيرت عمروف، خلال حفل كبير جرى اليوم بناء على طلبه في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث تنعقد جلسات المجلس، إن "السلام والأمن ليسا سهلي المنال".. "ستتاح لكم فرصة فعلية لإحداث الفرق".

وعلى إثر ذلك تولى سفراء الدول الـ6، وهم خمسة رجال والسادسة البولندية يوانا فرونيتشا، وضع أعلام بلدانهم بين أعلام الدول التسع الأخرى الأعضاء في المجلس عند مدخل قاعة الاجتماعات.

ويضم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 15 عضوا بينهم 5 دائمون يتمتعون بحق النقض ضد القرارات: روسيا، والولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وبريطانيا،.

المصدر: وكالات

رفعت سليمان