مجلس الأمن يدين بأشد العبارات مجزرة "داعش" الإرهابية في كابل

أدان مجلس الأمن الدولي " بأقوى العبارات" المجزرة الدموية التي ارتكبها تنظيم "داعش"، الخميس، بتفجير مركز ثقافي في العاصمة الأفغانية كابل، والذي أسفر عن مقتل 41 وإصابة 84 .

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وجاء في بيان أصدره المجلس، مساء الخميس، إن "مجلس الأمن يدين بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي الشنيع والجبان الذي وقع في كابل بأفغانستان، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصاً وإصابة 80 آخرين".

وأكد المجلس على أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحداً من أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين".

وتابع قائلاً "وأي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، بصرف النظر عن دوافعها وموقعها ومرتكبيها".

ودعا البيان إلى "ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة تلك الأعمال الإرهابية المشينة للعدالة".

وحث مجلس الأمن " جميع الدول على التعاون بشكل فعّال مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مع حكومة أفغانستان وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد".

وأعرب أعضاء المجلس عن عميق تعاطفهم وتعازيهم لأسر الضحايا ولحكومة أفغانستان، كما أعربوا عن أمنياتهم بالشفاء العاجل والكامل للمصابين.

تجدر الإشارة إلى أن الهجوم الانتحاري الذي استهدف مركز "تابيان" الثقافي، الواقع بمنطقة "بولي سوختا" في كابل، صباح الخميس، وتبناه تنظيم "الدولة الإسلامية"(داعش)الإرهابي، أدى لمقتل 41 شخصاً وإصابة 84 آخرين بجروح.

المصدر: وكالات

سعيد طانيوس