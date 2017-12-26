السجن 20 عاما لوزير سابق في ساجل العاج

قضت محكمة في أبدجان بساحل العاج، بالسجن 20 عاما على وزير العمل السابق، اوبير اولاي، بعد إدانته بالتواطؤ في مقتل 18 شخصا، بينهم 7 من جنود قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وعلق أولاي فور صدور الحكم للصحفيين قائلا: "هذا حكم دون دليل. هذا حكم سياسي"، ولم يقد الوزير السابق إلى السجن بل غادر مبنى المحكمة متوجها إلى منزله، بفضل تقدم محاميه بطعن أمام محكمة النقض.

وخلال جلسة المحكمة، طالبت النيابة العامة بعقوبة السجن المؤبد بحق المتهمين في القضية، أوبير اولاي، (64عاما) الوزير السابق في حكومة الرئيس السابق، لوران غباغبو، وموريس دجيري البالغ من العمر 37 عاما، وذلك في قضية مقتل 18 شخصا في غرب البلاد في يونيو 2012.

وأكدت ممثلة النيابة العامة ميريل كواسي تورط الوزير السابق في التهم المسندة إليه قائلة: "بشكل واضح، أوبير أولاي قدم دعما ماليا بغرض شن تمرد في الغرب"، وتابعت أن "المتواطئ يكون أحيانا أكثر خطورة من منفذ الجريمة".

ويتهم أولاي بأنه مول مجموعة مسلحة رصدت كمينا في شهر يونيو 2012 بغرب البلاد، لبعثة تابعة للأمم المتحدة، أسفر هجومها على البعثة عن مقتل 7 جنود نيجيريين تابعين لقوات حفظ السلام الأممية، كانوا يرافقون البعثة الأممية.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة