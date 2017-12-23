مجلس الأمن الدولي يدين هجوم الحوثيين على السعودية
Reuters Mike Segar
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دان مجلس الأمن الدولي بحزم قيام جماعة الحوثي في اليمن بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه العاصمة السعودية الثلاثاء الماضي، وأكد ضرورة الالتزام الكامل بحظر تصدير الأسلحة إلى اليمن.
وأعرب أعضاء المجلس في بيان صدر عنهم عن قلقهم بشأن "نية الحوثيين مواصلة الهجمات ضد السعودية، وكذلك استهداف غيرها من البلدان في المنطقة".
ودعا مجلس الأمن الدولي في بيانه كافة الدول الأعضاء إلى الالتزام الكامل بحظر تصدير الأسلحة، معربا عن قلقه بشأن استمرار الانتهاكات لهذا الحظر.
من جهة أخرى أعرب المجلس أيضا عن قلقه حول الوضع الإنساني المتدهور في اليمن، داعيا كافة الأطراف للسماح بإيصال مساعدات إنسانية بشكل آمن وسريع ودون عقبات.
وأكد البيان دعم مجلس الأمن الدولي لوحدة اليمن واستقلاله وسيادته.
المصدر: "نوفوستي"
ياسين المصري
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