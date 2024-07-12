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    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 11:11 GMT

    الكرملين يصف تصريحات بايدن تجاه بوتين بـ "غير المقبولة على الإطلاق"

    قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن "المهينة" تجاه الرئيس فلاديمير بوتين غير مقبولة بالنسبة لموسكو.

    الكرملين يصف تصريحات بايدن تجاه بوتين بـ "غير المقبولة على الإطلاق"
    CHROMORANGE Bilderbox / Globallookpress

    وأضاف بيسكوف في الإفادة الصحفية اليوم الجمعة أنه "على الرغم من حقيقة أن كل هذا شأن داخلي للولايات المتحدة ويندرج ضمن مسؤولية الناخبين الأمريكيين، ولا علاقة لنا به، إلا أنه لا يزال سلوكا غير مقبول على الإطلاق أن يتحدث رئيس الدولة بهذه الطريقة. وهذا كلام غير محترم تجاه رؤساء الدول الأخرى".

    وأضاف بيسكوف: "هذا ما نوليه اهتماما فوريا، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لنا".

    وحاول بايدن، في مؤتمر صحفي عقب قمة "الناتو"، إهانة الزعيم الروسي بالقول إن "أعمق وأقدم مخاوف أوروبا عادت إلى الحياة لأن قاتلا مجنونا يزحف". كما أخطأ بايدن في تقديم زيلينسكي وقال: "رئيس أوكرانيا بوتين".

    وتابع بيسكوف أن العالم كله انتبه لزلات الرئيس بايدن، وبهذا الشأن قال: "لقد لاحظنا أن العالم كله قد اهتم بهذا الأمر. ولا يمكن أن تكون هناك تعليقات هنا. من الواضح أن هناك تحفظات، ومن الواضح أنها ربما حظيت بمثل هذا الصدى الواسع في سياق تلك المناقشات السياسية الداخلية التي تجري الآن"، ووصف ذلك بأنه "شأن داخلي للولايات المتحدة".

    المصدر: RT

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