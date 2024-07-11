وفي الفيديو الذي نشر على الصفحة الرسمية للبيت الأبيض على منصة "X" للتواصل الاجتماعي (الدقيقة 5.12)، قال بايدن وسط تصفيق خافت من الجمهور المصدوم: "والآن أود أن أعطي الكلمة لرئيس أوكرانيا الذي يتمتع بقدر كبير من الشجاعة والتصميم.. سيداتي وسادتي الرئيس بوتين".

ثم أدرك بايدن أنه أخطأ في الكلام وحاول إصلاح ما جاء على لسانه بالقول: "الرئيس بوتين.. أنوي هزيمة الرئيس بوتين".

Join me as I host an event on the Ukraine Compact. https://t.co/lowTdB62WN — President Biden (@POTUS) July 11, 2024

وتزايد عدد الزلات والأخطاء ناهيك عن حالات التجمد والحركات المحرجة التي تصدر عن الرئيس الأمريكي الحالي والبالغ من العمر 81 عاما.

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وأعطت زلات بايدن المتكررة وحركاته المحرجة مبررا لخصومه السياسيين للتشكيك في مدى صلاحيته لولاية رئاسية ثانية.

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر مقربة من بايدن، أن تدهور حالة الرئيس الأمريكي أصبحت أكثر تواترا في الأشهر الأخيرة وبعد مناظرته الكارثية مع دونالد ترامب، أضحى الأمر مثيرا للقلق بشكل متزايد.

وبحسب مصادر الصحيفة التي تواصلت مع الرئيس الأمريكي في الأسابيع الأشهر الأخيرة، فإنه بدا "مرتبكا أو خاملا أو فاقدا لخيط الحديث".

ويقول الأشخاص الذين أمضوا وقتا مع بايدن في الأشهر الأخيرة أنه "ازداد تواتر خروجه عن الوضع الطبيعي والمألوف وأصبح الأمر أكثر وضوحا وبعد مناظرة يوم الخميس أصبح أكثر إثارة للقلق".

كما تسبب أداء بايدن في المناظرة الأولى مع الجمهوري دونالد ترامب بحالة من الذعر والفوضى في معسكر الديمقراطيين حيث صدرت دعوات له للانسحاب من السباق الرئاسي لكن البيت الأبيض وجو بايدن نفسه أكدا أن ذلك لن يحصل.

وجرت المناظرة الأولى بين بايدن وترامب يوم 27 يونيو الماضي ومن المقرر أن تجري الجولة المقبلة في 10 سبتمبر أي بعد ترشيح بايدن رسميا لانتخابات الرئاسة عن الحزب الديمقراطي.

المصدر: RT + "نيويورك تايمز"