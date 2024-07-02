وجاء في منشور الصحيفة نقلا عن مصادر مقربة من بايدن: "يقول الأشخاص الذين أمضوا وقتا مع الرئيس بايدن في الأشهر الأخيرة ازداد تواتر خروجه عن الوضع الطبيعي والمألوف وأصبح الأمر أكثر وضوحا، وبعد مناظرة يوم الخميس، أصبح أكثر إثارة للقلق".

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ووفقا للصحيفة، كثيرا ما بدا بايدن في الأسابيع والأشهر الأخيرة "مرتبكا أو خاملا" وكثيرا ما بدا "ضائعا خلال المحادثات".

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أفادت بأن بايدن بدا وكأنه يعاني من صعوبة في توصيل حديثه في عدة نقاط خلال بداية المناظرة الرئاسية مع سلفه دونالد ترامب.

وقال الدكتور كيفن أوكونور، طبيب الرئيس، في مذكرة عقب فحصه الجسدي في فبراير، إن بايدن يعاني من "أعراض عرضية للارتجاع المعدي المريئي، وفي المقام الأول يضطر إلى تنظيف حلقه في كثير من الأحيان".

والتقى المرشحان الرئاسيان خلال أول مناظرة متلفزة في أتلانتا يوم الجمعة، والتي تقام للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي من دون جمهور ولا صحفيين، واستمرت لـ90 دقيقة.

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ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر المقبل.

وفي وقت سابق، أكد البيت الأبيض أن بايدن لن ينسحب من الانتخابات بعد المناظرة.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بايدن بأنه ضحية من أوصلوه إلى السلطة.

المصدر: RT