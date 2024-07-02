مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 23:58 GMT

    "نيويورك تايمز": تصرفات بايدن الغريبة آخذة بالتدهور بشكل أكبر والقلق يتزايد من حالته

    ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن تدهور حالة الرئيس الأمريكي جو بايدن تزايد بشكل كبير في الأشهر الأخيرة وأصبح الأمر أكثر إثارة للقلق خاصة بعد فشل مناظرته مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

    Sputnik

    وجاء في منشور الصحيفة نقلا عن مصادر مقربة من بايدن: "يقول الأشخاص الذين أمضوا وقتا مع الرئيس بايدن في الأشهر الأخيرة ازداد تواتر خروجه عن الوضع الطبيعي والمألوف وأصبح الأمر أكثر وضوحا، وبعد مناظرة يوم الخميس، أصبح أكثر إثارة للقلق".

    إقرأ المزيد
    "لا أفهم كلامه".. ترامب يشير إلى تلعثم بايدن في مناظرتهما ونشطاء يتفاعلون (فيديو)

    ووفقا للصحيفة، كثيرا ما بدا بايدن في الأسابيع والأشهر الأخيرة "مرتبكا أو خاملا" وكثيرا ما بدا "ضائعا خلال المحادثات".

    وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أفادت بأن بايدن بدا وكأنه يعاني من صعوبة في توصيل حديثه في عدة نقاط خلال بداية المناظرة الرئاسية مع سلفه دونالد ترامب.

    وقال الدكتور كيفن أوكونور، طبيب الرئيس، في مذكرة عقب فحصه الجسدي في فبراير، إن بايدن يعاني من "أعراض عرضية للارتجاع المعدي المريئي، وفي المقام الأول يضطر إلى تنظيف حلقه في كثير من الأحيان".

    والتقى المرشحان الرئاسيان خلال أول مناظرة متلفزة في أتلانتا يوم الجمعة، والتي تقام للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي من دون جمهور ولا صحفيين، واستمرت لـ90 دقيقة.

    إقرأ المزيد
    بايدن يتجمد مرة أخرى خلال خطاب رسمي
    بايدن يتجمد مرة أخرى خلال خطاب رسمي

    ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر المقبل.

    وفي وقت سابق، أكد البيت الأبيض أن بايدن لن ينسحب من الانتخابات بعد المناظرة.

    ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بايدن بأنه ضحية من أوصلوه إلى السلطة.

    المصدر: RT

    التعليقات

    أخبار العالم

    "بوليتيكو" تنشر تقريرا عن أول خطوة سيتخذها ترامب تخص "الناتو" وأوكرانيا وجورجيا حال انتخابه رئيسا

    وبدأت أزمة كل شيء.. يبدو أن عصرا مظلما جديدا قد اقترب

    أخبار العالم العربي

    تقرير عبري: نصر الله غير مكانه بعد تلقيه تحذيرا من المخابرات الإيرانية بأن إسرائيل تنوي تصفيته

    أخبار العالم

    قناة "12" العبرية: رسالة لبنان السرية لإسرائيل.. بيروت مهتمة بالسلام وليس بالحرب

    أخبار العالم

    بن غفير: الشاباك والمدعي العام يحاولان القيام بضربات تستهدفني وهي محاولة لن تنجح

    أخبار العالم

    نيبينزيا ينتقد الرصيف الأمريكي الباهظ التكلفة في غزة ويعرض خيارا مثاليا كان يمكن للبيت الأبيض فعله

    أخبار العالم

    لواء احتياط إسرائيلي يطلق وصفا "جارحا" على نتنياهو وجنرالاته ويدعو لوقف حربهم في غزة فورا

    أخبار العالم

    هيئة البث الإسرائيلية: التحقيق مع بن غفير يهدف لإرضاء الجنائية الدولية

    أخبار العالم العربي

    الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع "المقاومة العراقية" استهدفت هدفا حيويا في حيفا (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    نائب نصر الله يمنح تل أبيب سبيلا وحيدا يضمن وقف حزب الله عملياته ضد إسرائيل ويمنع الحرب الشاملة

    أخبار العالم العربي

    "سرايا القدس" تنشر ملخصا لعملياتها ضد القوات الإسرائيلية

    أخبار العالم

    روحاني مخاطبا جليلي: إذا كان الاتفاق النووي سيئا لماذا صوّت عليه مجلس الأمن القومي خلال وجودك فيه

    أخبار العالم

    ريتر: ضربة قوات كييف على سيفاستوبول هجوم أمريكي على روسيا

    أخبار العالم

    خطوة متعمدة نحو التصعيد.. السفير الروسي في لاهاي يعلق على سماح هولندا بتصدير طائرات إف-16 لأوكرانيا

    أخبار العالم العربي

    "تتعمد إبراز مفاتنها".. النيابة العامة المصرية تنظر في واقعة القبض على بلوغر تنشر فيديوهات الفسق