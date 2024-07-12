وكما هو متوقع حمل البيان روسيا "المسؤولية الكاملة عن الحرب"، التي تشكل حسب تعبيره "انتهاكا صارخا للقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة"، ودعا لـ"محاسبتها".

بالمقابل رحب مجلس الناتو- أوكرانيا بـ"الالتزامات المعلنة بتزويد كييف بأنظمة دفاع جوي إضافية وقدرات عسكرية أخرى، مع زيادة الحلفاء دعمهم لتلبية احتياجات أوكرانيا والمساعدة في حماية شعبها ومدنها وبنيتها التحتية من الهجمات المروعة التي تشنها روسيا".

وأكد البيان أن "الناتو" سيدعم ويقدم المشورة بشأن تصميم وتنفيذ بنية متكاملة للدفاع الجوي والصاروخي لأوكرانيا، لتمكين الاستخدام الأكثر كفاءة لقدرات الدفاع الجوي والصاروخي الأوكراني ودعم انتقالها إلى التشغيل البيني الكامل مع "الناتو".

ورحب البيان أيضا بـ"إطلاق برنامج المساعدة الأمنية والتدريب التابع لحلف "الناتو" لأوكرانيا، والذي سينسق توفير التدريب العسكري والمعدات لأوكرانيا من قبل الحلفاء والشركاء وسيقدم الدعم اللوجستي. وسوف يضمن مساعدة أمنية معززة مستقرة ومتماسكة لأوكرانيا على المدى الطويل، ما يعزز الدعم الذي يقدمه الحلفاء والشركاء لأوكرانيا. وسوف تعمل وكالة NSATU، الي ستعمل في الدول الحليفة، على تعزيز تعاوننا المستمر لتحويل قوات الدفاع والأمن الأوكرانية، حتى تصبح أوكرانيا أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها الآن وردع أي عدوان روسي آخر في المستقبل".

واعتبر مجلس "الناتو - أوكرانيا" أن "أوكرانيا تحتاج إلى دعم طويل الأمد. والحلفاء مصممون على دعم أوكرانيا في بناء قوة قادرة على هزيمة العدوان الروسي. ونحن نرحب بتعهد الحلفاء بتقديم مساعدة أمنية طويلة الأمد لتوفير المعدات العسكرية والمساعدة والتدريب لأوكرانيا. ونرحب كذلك باعتزام الحلفاء تحقيق هذه الغاية، وتوفير الحد الأدنى من التمويل الأساسي بقيمة 40 مليار يورو خلال العام المقبل، وتوفير مستويات مستدامة من المساعدة الأمنية لأوكرانيا حتى تنتصر"

وأعلن المجلس أن "الحلف سيعمل على تعزيز تمثيل "الناتو" لدى أوكرانيا NRU NATO Representation to Ukraine، وقد قرر الأمين العام تعيين ممثل رفيع المستوى لرئاسة تمثيل الحلف لدى أوكرانيا، ليمثل نقطة محورية في انخراط "الناتو" مع السلطات الأوكرانية في كييف".

وأكد المجلس في بيانه أن الحلف وأوكرانيا أحرزا تقدما كبيرا في تعاونهما المستمر، بما في ذلك من خلال حزمة المساعدات الشاملة لأوكرانيا، لتعزيز وإعادة بناء قطاع الأمن والدفاع الأوكراني، ودعم الردع والدفاع في أوكرانيا على المدى الطويل، وانتقال أوكرانيا إلى الوضع الكامل، وإمكانية التشغيل البيني مع حلف "الناتو" حتى النهاية كالتالي:

لقد قمنا بشكل مشترك بتطوير متطلبات التشغيل البيني الأولية لحلف "الناتو"، مع الاستفادة الكاملة من عمليات وأدوات التخطيط الدفاعي ذات الصلة بحلف "الناتو"، لإعلام ودعم إصلاحات قطاع الأمن والدفاع بأوكرانيا وتمكين قابلية التشغيل البيني لقواتنا على المدى الطويل.

نحن نعمل معا لجعل المشتريات الدفاعية لأوكرانيا تتماشى مع أفضل الممارسات الأوروبية الأطلسية من خلال مراجعة المشتريات الدفاعية الاستراتيجية.

وسوف نعمل معا لتحديد وتطبيق الدروس المستفادة من حرب روسيا ضد أوكرانيا، بما في ذلك الدروس المتعلقة بالقدرة على الصمود، في المركز المشترك للتحليل والتدريب والتعليمJoint Analysis, Training, and Education Centre JATEC الذي أنشئ حديثا في بولندا. وباعتباره هيكلا مشتركا بين "الناتو" وأوكرانيا، سيكون JATEC بمثابة ركيزة مهمة للتعاون العملي وزيادة إمكانة التشغيل البيني لأوكرانيا مع "الناتو".

نطلق أنشطة مشتركة جديدة لدعم الدفاع عن النفس في أوكرانيا من خلال أول خارطة طريق للتعاون في مجال الابتكار بين "الناتو" وأوكرانيا.

سيواصل "الناتو" دعم أوكرانيا في الدفاع عن النفس بالمعدات والإمدادات غير الفتاكة التي تشتد الحاجة إليها من خلال حزمة المساعدات الشاملة، ونحن نرحب بمساهمات الشركاء.

المصدر: الموقع الرسمي لحلف "الناتو"