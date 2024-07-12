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    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 08:51 GMT

    بينهم سوريان.. قوات الأمن البولندية تطرد لاجئين بعد تعنيفهم إلى بيلاروس

    أعلن حرس الحدود البيلاروسي أن قوات الأمن البولندية طردت 3 لاجئين بعد تعنيفهم إلى بيلاروس.

    بينهم سوريان.. قوات الأمن البولندية تطرد لاجئين بعد تعنيفهم إلى بيلاروس
    Sputnik

    وجاء في البيان: "في 11 يوليو، عثر حرس حدود بريست على لاجئين سوريين ولاجئ أفغاني واحد على الحدود مع بولندا".

    وأضاف البيان: "وفقا للاجئين، تم احتجازهم في بولندا بعد طلبهم اللجوء، وبدأ عناصر قوات الأمن البولندية في ركلهم وضربهم بالهراوات، وتم طردهم إلى أراضينا".

    وفقا للبيان، قدم حرس الحدود البيلاروسي الإسعافات الأولية للاجئين، واستدعوا سيارة إسعاف وفرقة من المحققين.

    وتابع البيان: "أكد اللاجئون للمحققين أنهم كانوا يتوجهون إلى ألمانيا عبر بولندا، وتم احتجازهم من قبل البولنديين، وصادروا أموالهم وممتلكاتهم الشخصية".

     

     

    المصدر: RT

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