وقال بايدن في كلمة خلال قمة "الناتو" المنعقدة بواشنطن: "والآن أود أن أعطي الكلمة لرئيس أوكرانيا الذي يتمتع بقدر كبير من الشجاعة والتصميم.. سيداتي وسادتي الرئيس بوتين".

ثم أدرك بايدن أنه أخطأ في الكلام وحاول إصلاح ما جاء على لسانه بالقول: "الرئيس بوتين.. أنوي هزيمة الرئيس بوتين".

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر مقربة من بايدن، أن تدهور حالة الرئيس الأمريكي أصبحت أكثر توترا في الأشهر الأخيرة وبعد مناظرته الكارثية مع دونالد ترامب، أضحى الأمر مثيرا للقلق بشكل متزايد.

المصدر: RT