مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 00:32 GMT

    شاهد.. تغير في ملامح وجه زيلينسكي بعد دعوة بايدن لبوتين لإلقاء كلمة في قمة "الناتو" بدلا منه

    أظهرت مشاهد التغير في ملامح وجه فلاديمير زيلينسكي بعد الإحراج الذي سببه له الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما دعا رئيس روسيا فلاديمير بوتين "الشجاع" لإلقاء كلمة بقمة "الناتو" بدلا منه.

    شاهد.. تغير في ملامح وجه زيلينسكي بعد دعوة بايدن لبوتين لإلقاء كلمة في قمة "الناتو" بدلا منه
    AP

    وقال بايدن في كلمة خلال قمة "الناتو" المنعقدة بواشنطن: "والآن أود أن أعطي الكلمة لرئيس أوكرانيا الذي يتمتع بقدر كبير من الشجاعة والتصميم.. سيداتي وسادتي الرئيس بوتين".

    ثم أدرك بايدن أنه أخطأ في الكلام وحاول إصلاح ما جاء على لسانه بالقول: "الرئيس بوتين.. أنوي هزيمة الرئيس بوتين".

    وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر مقربة من بايدن، أن تدهور حالة الرئيس الأمريكي أصبحت أكثر توترا في الأشهر الأخيرة وبعد مناظرته الكارثية مع دونالد ترامب، أضحى الأمر مثيرا للقلق بشكل متزايد.

    المصدر: RT

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    رسالة من قناص في "القسام" حول يائير نجل نتنياهو خلال عملية قنص جنود إسرائيليين (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    عبد الملك الحوثي: جبهة حزب الله حجزت 100 ألف ضابط وجندي إسرائيلي

    أخبار العالم

    الخارجية الإيرانية ترد على ادعاءات "الناتو" بدعم إيران لروسيا عسكريا في أزمة أوكرانيا

    أخبار العالم العربي

    نصر الله: ثقافة الحياة لا تأتي من الولايات المتحدة و"معسكرها المتقدم إسرائيل" بل ثقافة الموت والدمار

    أخبار العالم

    المبعوث الأمريكي لغالانت: واشنطن سترسل شحنة من "الأسلحة الحيوية" إلى إسرائيل في الأيام المقبلة

    أخبار العالم

    "واشنطن بوست": اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة أصبحت في متناول الأيدي

    أخبار العالم

    زلة جديدة.. بايدن يخطئ في قمة الناتو ويعطى الكلمة للرئيس بوتين بدلا من زيلينسكي (فيديو)