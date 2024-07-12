شاهد.. تغير في ملامح وجه زيلينسكي بعد دعوة بايدن لبوتين لإلقاء كلمة في قمة "الناتو" بدلا منه
أظهرت مشاهد التغير في ملامح وجه فلاديمير زيلينسكي بعد الإحراج الذي سببه له الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما دعا رئيس روسيا فلاديمير بوتين "الشجاع" لإلقاء كلمة بقمة "الناتو" بدلا منه.
وقال بايدن في كلمة خلال قمة "الناتو" المنعقدة بواشنطن: "والآن أود أن أعطي الكلمة لرئيس أوكرانيا الذي يتمتع بقدر كبير من الشجاعة والتصميم.. سيداتي وسادتي الرئيس بوتين".
ثم أدرك بايدن أنه أخطأ في الكلام وحاول إصلاح ما جاء على لسانه بالقول: "الرئيس بوتين.. أنوي هزيمة الرئيس بوتين".
وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادر مقربة من بايدن، أن تدهور حالة الرئيس الأمريكي أصبحت أكثر توترا في الأشهر الأخيرة وبعد مناظرته الكارثية مع دونالد ترامب، أضحى الأمر مثيرا للقلق بشكل متزايد.
المصدر: RT
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