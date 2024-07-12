وقال بابيرغر: "خلال الحرب، تحتاج أوكرانيا إلى 2.4 مليون طلقة سنويا، لكننا لسنا الوحيدين الذين ينتجون الذخيرة، فالولايات المتحدة وبقية أوروبا تواصل أيضا القيام بذلك، في الوقت الحالي، يجب أن تكون هذه الكمية كافية. لكن الأمر سيستغرق منا 10 إلى 15 سنة أخرى لتجديد احتياطات الجيش الألماني وشركائنا".

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وأشار إلى أن شركة "راينميتال" الألمانية تعمل على توسيع خطوط إنتاجها وستكون قادرة على طرح 1.1 مليون قطعة ذخيرة في الأسواق بحلول عام 2026.

وأضاف أنه قبل النزاع في أوكرانيا، بلغت كمية الذخيرة التي تنتجها شركة "راينميتال" 70 ألف قطعة فقط سنويا.

وذكرت صحيفة "فيلت" في أكتوبر الماضي أن شركة "راينميتال" رفعت أسعار الذخيرة عيار 155 ملم، المطلوبة في النزاع الأوكراني، بأكثر من 1.5 مرة منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: "نوفوستي"