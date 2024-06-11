أعرب رئيس شركة صناعات الدفاع "راينميتال" أرمين بابيرغر خلال مؤتمر في ألمانيا، عن توقعه حدوث تأخير في إمدادات الأسلحة الإضافية إلى أوكرانيا إذا لم تكن هناك موارد مالية كافية.

وقال بابيرغر: "يجب القول إن الميزانية مشكلة حقيقية. وعندما أنظر إلى أوروبا، أرى أنه سيكون لدينا تأخير في إمداد أوكرانيا بالسلاح بسبب نقص الميزانية".

ووفقا له، فإن ألمانيا مثلها مثل بقية أوروبا ستحتاج إلى "المزيد من الأموال" لدعم أوكرانيا بنجاح في المستقبل، وأكد رئيس شركة صناعات الدفاع: "وإلا فإن قصة النجاح ستنتهي خلال ستة أشهر".

وأضاف بابيرغر أن الدول الداعمة لكييف تخطط استراتيجيتها لمدة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرا كحد أقصى.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة مجلس "الدوما" للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي أن توقف الغرب عن تسليح خلية فلاديمير زيلنسكي الإرهابية سيؤدي إلى انتهاء الصراع في غضون أسابيع قليلة.

كما أشار الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، سابقا إلى أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.

يذكر أن سويسرا ستعقد مؤتمرا حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو الجاري بالقرب من مدينة لوسيرن، في منتجع بورغنستوك. وأكدت حوالي 80 دولة مشاركتها، ولن يحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا المؤتمر.

وتعارض موسكو عقد مؤتمر حول أوكرانيا لا يتضمن مشاركتها ولا يأخذ بهواجسها الأمنية، وكان السكرتير الصحفي للسفارة الروسية في برن فلاديمير خوخلوف قد صرح في وقت سابق بأن سويسرا لم ترسل دعوة للمشاركة في القمة، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.

وأضاف أن فكرة مؤتمر السلام، التي روج لها المنظمون بقوة، غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأن هذا خيار آخر للدفع بـ "صيغة للسلام" غير قابلة للتطبيق ولا تأخذ في الاعتبار مصالح موسكو.

وذكر الكرملين أن البحث عن سبل للخروج من الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.

المصدر: RT