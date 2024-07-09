الولايات المتحدة تسعى لزيادة إنتاج الذخيرة بثلاثة أضعاف
أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تخطط لزيادة إنتاج الذخيرة بثلاثة أضعاف خلال الفترة القريبة، بما ذلك من أجل تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وقالت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الرقابة على الأسلحة، بوني جينكينس، خلال فعاليات على هامش قمة الناتو في واشنطن، يوم الثلاثاء: "خلال سنتين فقط سنزيد من إنتاج الذخيرة في الولايات المتحدة بثلاثة أضعاف".
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وأضافت أن "هذه الذخيرة ستسمح بإعادة تعبئة مخزونات الولايات المتحدة وستعزز قدرة الحلف على الردع وستساعد أوكرانيا على الانتصار في حربها مع روسيا".
يذكر أن العاصمة الأمريكية واشنطن تستضيف قمة حلف الناتو خلال الفترة بين 9 و11 يوليو، والتي من المتوقع أن تبحث دعم أوكرانيا ومواجهة روسيا.
المصدر: نوفوستي
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