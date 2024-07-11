وأفاد الجيش بأن من دافع عن سكان "كيبوتس بئيري" هم الإسرائيليون وفرق الطوارئ التابعة للمنطقة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن 101 إسرائيلي و5 من أعضاء فريق الطوارئ و8 من الشرطة و18 من أفراد الجيش و100 من عناصر حماس قتلوا في المستوطنة.

وأوضح في تحقيقه أن الجنود الذين حضروا لكيبوتس بئيري في 7 أكتوبر قاموا بإنقاذ الجنود المصابين قبل المواطنين ولم يعطوهم أدوات الحماية.

من جهتها، بينت القناة "13" الإسرائيلية أن قوات مختلفة وصلت لـ"كيبوتس بئيري" في 7 أكتوبر لكن لم تتدخل بسبب عدم إصدار أوامر وهذا تسبب بزيادة القتلى المدنيين.

كما توصل التحقيق إلى أن الجيش الإسرائيلي "لم يكن مستعدا لسيناريو التسلل واسع النطاق الذي حدث في السابع من أكتوبر الماضي والذي تضمن نقاط تسلل متعددة من قبل آلاف المسلحين الذين هاجموا عشرات المواقع في وقت واحد".

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وكان "كيبوتس بئيري" واحدا من أكثر المجتمعات تضررا في الهجمات التي وقعت في ذلك اليوم عندما اقتحم مسلحو حماس الكيبوتس مما أسفر عن مقتل 101 من سكانه، وتم اختطاف ثلاثين شخصا من الكيبوتس.

وقال التحقيق إن الجيش تدرب على عمليات تسلل معزولة ومحددة ونتيجة لذلك لم تكن هناك قوات احتياط إضافية في المنطقة كان بالإمكان إرسالها إلى "كيبوتس بئيري".

ووجد التحقيق أن المسؤولين الأمنيين لم يقدموا تحذيرا كافيا لسكان "كيبوتس بئيري" بشأن تسلل مسلحين خلال الساعات الأولى من الهجوم.

وأكد التحقيق أن نقطة التحول لم تتم إلا عندما تم تعيين ضابط كبير للتنسيق بين القوات في المنطقة، مما أدى إلى استعادة السيطرة العملياتية على الكيبوتس.

وخلص فريق التحقيق إلى أن الهجوم على "كيبوتس بئيري" بدأ في حوالي الساعة السابعة صباحا يوم 7 أكتوبر 2023، وأن حماس سيطرت على الكيبوتس لمدة أربع ساعات تقريبا، وخلال هذه الفترة وصل جنود الجيش الإسرائيلي الأوائل وأجلوا الجرحى وخرجوا من الكيبوتس وتمركزوا عند مدخله واشتبكوا في قتال مع المسلحين الذين وصلوا إلى البوابة.

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وبحلول الساعة 4:15 مساء تمركزت الفرقة 99 في الكيبوتس وبدأت في تنظيم القيادة والسيطرة.

ووفق التحقيق ففي الساعة 6 مساء كان حوالي 700 جندي من الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن يعملون في منطقة الكيبوتس.

وردا على تقرير التحقيق، قال رئيس الأركان العامة الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إنه "يكشف بوضوح حجم الفشل ونطاق الكارثة التي حلت بسكان الجنوب الذين دافعوا عن عائلاتهم بأجسادهم لساعات طويلة، بينما لم يكن الجيش الإسرائيلي موجودا لحمايتهم".

وأشار هاليفي إلى أنه "منذ الساعات الأولى بعد الظهر فصاعدا، كانت القوات تنتظر خارج الكيبوتس بينما استمرت المذبحة في الداخل.. هذه حالة خطيرة للغاية ولا يمكن أن تحدث".

المصدر: RT + إعلام عبري