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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 18:24 GMT

    "I24": الجيش الإسرائيلي يقر بفشله في الدفاع عن كيبوتس بئيري ودبابة قصفت منزلا إسرائيليا في 7 أكتوبر

    قدم فريق التحقيق التابع للجيش الإسرائيلي في معارك التصدي لهجوم "حماس" (عملية طوفان الأقصى/7 أكتوبر) في كيبوتس بئيري، نتائجه إلى رئيس هيئة الأركان اللواء هرتسي هاليفي اليوم الاثنين.

    AFP

     وأوضحت قناة "I24NEWS" العبرية أن "إحدى الحوادث المحفورة في الذاكرة خلال المعركة هي الحادثة التي أطلقت فيها دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي قذائفها على منزل باسي كوهين، وهو حادث أسرى خطير قُتل فيه 13 إسرائيليا كانوا محتجزين لدى عناصر "حماس"، مشيرة إلى أنه في الهجوم على كيبوتس بئيري، قُتل ما لا يقل عن 100 عضو من أعضاء الكيبوتس، وتم أسر 31 شخصا واقتيادهم إلى قطاع غزة.

    وحسب "I24NEWS"، دار في محيط المنزل، في 7 أكتوبر، قتال عنيف بين عشرات المقاتلين الذين تسللوا إلى الكيبوتس، وجنود من اليمام والجيش الإسرائيلي، تحت قيادة قائد الفرقة 99، العميد باراك حيرام، ونجا من الحادث أسيران.

    وأجرى الجنرال (احتياط) ميكي إدلشتاين تحقيقا في معركة الجيش الإسرائيلي في بئيري مع عائلات القتلى ومع سكان بئيري، ومع القادة الذين شاركوا في المعركة، ومع العساكر، ومع ممثلين عن الشاباك و"اليمام"، وعناصر من الشرطة وآخرين.

    وبحلول يوم الخميس المقبل، سيلخص رئيس هيئة الأركان التحقيق، بحسب تصريحات الجيش الإسرائيلي.

    وبعد استكمال التحقيق سيتم عرض التحقيق أولا إلى سكان بئيري، وفي الوقت نفسه، سيتم إرسال فرق (18 عسكريا وخمسة أعضاء من الفرقة الاحتياطية) إلى 23 عائلة من عائلات القتلى، لإطلاعهم على التفاصيل الكاملة، وذلك قبل نشر المعلومات على الجمهور.

    ووفقا لمصادر الجيش الإسرائيلي، تشير نتائج التحقيق إلى أن الجيش فشل تماما في السابع من أكتوبر في حماية سكان بئيري والبلدات الإسرائيلية المحيطة بها.

    والتحقيقات ونتائجها والطريقة التي سيتعلم بها الجيش الإسرائيلي منها، هي اختبار للثقة في استعادة العلاقات مع سكان منطقة غلاف غزة.

    وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنهم يستعدون لإنشاء موقع إلكتروني مخصص للتحقيق بمعارك الجيش الإسرائيلي، يتضمن التفاصيل الكاملة للأحداث - وفقًا للقيود الأمنية - من أجل مواصلة محاولات استعادة الثقة بين سكان غلاف غزة والدولة.

    المصدر: "I24"

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