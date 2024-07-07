ووفقا لوسائل إعلام عبرية: "قتل جلاء إبراهيم جراء صاروخ مضاد للدبابات في رفح جنوب قطاع غزة".

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وكانت القناة 11 العبرية قد أجرت معه مقابلة صحافية في وقت سابق مع إبراهيم قبل مقتله قال فيها: "مرة أخرى أقول إنه من المهم جدا في النهاية أن نتأكد من إخضاع هذه المنظمة (حماس) نتأكد من إندثارها قبل خروجنا من غزة".

وأضاف القتيل: "بعد أربعة أشهر من تواجدي هنا (في غزة)، نحن الكتيبة الأولى التي دخلت، ربما حتى الآن شاهدت مخربا واحد فقط أمام عيني يملؤهم الخوف ويختبئون وينتظرون لحظات ضعفنا ونحن نحاول منعهم دائما، لكنهم لا يجرؤون على مواجهتنا لأنهم يعرفون مدى قوتنا ومدى قوة الجيش الإسرائيلي".

وبعد مقتل إبراهيم، ارتفع عدد العسكريين القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 680 عسكريا، وقبل أسابع أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الجنود القتلى والجرحى إلى 4 آلاف و649 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم الأحد أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع منذ أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 38153 قتيلا، و87828 إصابة.

المصدر: RT