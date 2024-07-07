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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 11:31 GMT

    صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع

    أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 38153 قتيلا، و87828 إصابة.

    صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع
    AP

    وجاء في بيان الوزارة: "الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية وصل جراءها للمستشفيات 55 شهيدا و123 مصابا".

    وأشارت إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".

    وأهابت الوزارة "بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".

    المصدر: RT

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