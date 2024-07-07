وجاء في بيان الوزارة: "الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية وصل جراءها للمستشفيات 55 شهيدا و123 مصابا".

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وأشارت إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".

وأهابت الوزارة "بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".

المصدر: RT