صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 38153 قتيلا، و87828 إصابة.
وجاء في بيان الوزارة: "الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية وصل جراءها للمستشفيات 55 شهيدا و123 مصابا".
صحة غزة: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي إلى 38098
وأشارت إلى أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".
وأهابت الوزارة "بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".
المصدر: RT
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