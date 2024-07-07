وبذلك يرتفع عدد العسكريين القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 680 عسكريا.

وقبل أسابع أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الجنود القتلى والجرحى إلى 4 آلاف و649 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم الأحد أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع منذ أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 38153 قتيلا، و87828 إصابة.

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ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ أكثر من حوالي 10 أشهر، وقد حول القطاع إلى منطقة منكوبة بعد استهدافه المرافق والمنشآت العمومية بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومراكز تقديم الخدمات الإغاثية، وسط حصار مشدد على القطاع ومنع دخول المواد الغذائية والطبية.

المصدر: RT + وكالات